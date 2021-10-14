الولايات المتحدة تفتح الحدود للأجانب المحصنين بالكامل اعتبارا من نوفمبر

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اعتبارًا من الشهر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول البلاد عن طريق الجو وكذلك عن طريق البر والبحر.وقالت وزارة الأمن الداخلي يوم الأربعاء إنها ستسمح بدخول جميع الرعايا الأجانب الذين حصلوا على التطعيم الكامل، بمن فيهم المسافرون من المكسيك وكندا، عبر الموانئ البرية والعبارات.وفي الوقت الحالي، يُحظر تمامًا الدخول من الدول المجاورة باستخدام السيارات والقطارات والسفن، باستثناء أولئك الذين يسافرون لأسباب أساسية.واعتبارًا من منتصف شهر يناير من العام المقبل، سيُطلب من الأجانب الذين يسافرون لأسباب أساسية، مثل سائقي الشاحنات، استكمال التطعيم.ويجب على المسافرين الأجانب تقديم دليل حصولهم على التطعيم عند دخولهم الولايات المتحدة. وسيتم قبول اللقاحات المضادة لكورونا المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية.