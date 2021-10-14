ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى ألفي إصابة تقريبا

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ما يقرب من ألفي حالة اليوم الخميس، حيث بدأت الأمة مناقشاتها حول سبل التعايش مع كورونا.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 1,940 إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال أمس الأربعاء، ليرتفع عدد الحالات المتراكم إلى 337 ألفا و679 حالة.وارتفعت الحصيلة اليومية بنحو 350 عن اليوم السابق لكنها تظل أدنى من حاجز الألفين لليوم السادس على التوالي. وظلت الحصيلة اليومية فوق الألف حالة لليوم المائة على التوالي منذ 7 يوليو، عندما تم تسجيل ألف و211 إصابة.ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 1,924 عدوى محلية المصدر، و16 إصابة وافد من الخارج.واستحوذت منطقة العاصمة على 81.6% من إجمالي الحالات المحلية، حيث تم تسجيل 1,570 حالة هناك، وهي المرة الأولى منذ 15 سبتمبر التي تتجاوز فيها النسبة 80%.وتم تسجيل 354 حالة خارج منطقة العاصمة.وتم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة، ليرتفع عدد المتوفين بسبب المرض إلى 2,618 وفاة. وبلغ معدل الوفيات 0.78%.وارتفع عدد المرضى في حالة خطيرة بمقدار 12 مريضا عن اليوم السابق ليصل إلى 371 مريضا.