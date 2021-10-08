كوريا تشارك في إنشاء محطة فضائية مأهولة على القمر

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صرح "يو بيونغ هون" كبير الباحثين في المعهد الكوري لتقنية الإنشاءات بأن المعهد قام بجمع عينات من مختلف أنحاء البلاد وإجراء تحليلات كيميائية عليها للتوصل إلى التربة الأكثر تشابها مع تربة القمر.جاء ذلك في إطار مشاركة كوريا الجنوبية في برنامج "أرتيمس" الذي تقوده الولايات المتحدة بهدف بناء محطة فضاء مأهولة على سطح القمر حتى عام 2028، حيث يقوم المعهد الكوري بتطوير تقنية لصنع أحجار للبناء من المواد الموجودة على سطح القمر، باستخدام مسحوق حجر البازلت من منطقة "تشوروان" بمقاطعة "كانغ وان"، كما تم تطوير أداة خاصة للحفر من أجل تنفيذ عمليات الإنشاء يبلغ وزنها 14 كيلوغراما وتحتاج إلى طاقة تكفي تشغيل مروحة واحدة فقط.تجدر الإشارة إلى أن المعهد الكوري لتقنية الإنشاءات فاز في المسابقة العالمية في تقنية الإنشاءات في الفضاء التي نظمتها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة في عام 2017، وبالتالي فهو يعمل حاليا بالتعاون مع معاهد أمريكية وأوربية على إنشاء المحطة الفضائية المأهولة على القمر.