كوريا تمدد التباعد الاجتماعي أسبوعين مع تخفيف قيود التجمعات الخاصة

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مددت حكومة كوريا الجنوبية إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة حاليا لمدة أسبوعين، لكنها خففت الحد الأقصى للتجمعات الخاصة.وبناء على ذلك، ستظل سيول وإنتشون ومقاطعة "كيونغ كي" المحيطة بسيول تحت المستوى الرابع الأعلى، بينما ستظل المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى تحت المستوى الثالث، حتى يوم 31 أكتوبر.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" ذلك القرار اليوم الجمعة في الاجتماع الحكومي لمواجهة فيروس كورونا.وبدءا من يوم الاثنين القادم، سيمكن لما يصل إلى ثمانية أشخاص التجمع في المناطق الخاضعة للمستوى الرابع بشرط أن يكون من بينهم أربعة أشخاص محصنين بالكامل، بغض النظر عما إذا كان ذلك قبل أو بعد الساعة 6 مساء، بينما سيمكن في مناطق المستوى الثالث التجمع لما يصل إلى 10 أشخاص.وقد قامت الحكومة سابقا بتطبيق إجراءات حجر صحي مخففة على المطاعم والمقاهي فقط، وستقوم بتطبيق نفس الإجراءات على جميع المرافق متعددة الاستخدام اعتبارا من الأسبوع القادم.كما قررت الحكومة السماح لغرف الدراسة ومقاهي الدراسة بالعمل حتى منتصف الليل في المناطق الواقعة تحت المستوى الرابع، في ضوء استعداد الطلاب لامتحان القبول الجامعي في نوفمبر.