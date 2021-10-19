مستشار الأمن الكوري يناقش مع مديرة المخابرات الأمريكية قضايا كوريا الشمالية

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التقى مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية بمديرة وكالة المخابرات الأمريكية لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري بأن "صوه هون" مدير الأمن القومي في المكتب الرئاسي قد التقى مع مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية "أفريل هينز" على مأدبة غداء يوم أمس الاثنين في سيول، حيث أجرى الجانبان مناقشات مكثفة حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما تشارك الجانبان التقييمات بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ مؤخرا ودعواتها لواشنطن وسيول لوقف سياساتهما العدائية تجاه بيونغ يانغ.وكان من المتوقع أن تعقد "هينز" اجتماعا مغلقا مع "بارك جي وان" رئيس جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية، و"هيرواكي تاكيزاوا" مدير المخابرات بمجلس الوزراء الياباني، أمس الاثنين. ومع ذلك، لم يُعرف بعد ما إذا كان الاجتماع قد عقد في الموعد المقرر، وسط تكهنات بأن "بارك" عقد اجتماعات منفصلة مع "هينز" و"تاكيزاوا"، وأن الاجتماع الثلاثي سيعقد اليوم الثلاثاء.