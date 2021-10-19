بلينكين يلتقي برئيس وكالة الطاقة الذرية لمناقشة قضايا كوريا الشمالية وإيران

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التقى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" أمس الاثنين لمناقشة القضايا العالقة بما في ذلك البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران.ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، قال بلينكين في بداية محادثاته مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في واشنطن، إن الولايات المتحدة تدعم بقوة عمل الوكالة، لأنها تلعب دورا حيويا في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية. وأضاف أن قضية إيران سيتم التركيز عليها في الاجتماع، لكن هناك أشياء كثيرة أخرى يجب مناقشتها.ومن جانبه قال غروسي إن الجانبين لديهما أجندة واسعة، تشمل القضايا السياسية المهمة مثل إيران وكوريا الشمالية. وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا دور الولايات المتحدة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.وكان الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعرب في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي عن مخاوفه بشأن بوادر استئناف كوريا الشمالية لأنشطتها النووية في مجمع "يونغ بيون". وبالإضافة إلى ذلك، قالت الوكالة في تقرير أصدرته الشهر الماضي إن كوريا الشمالية استأنفت إنتاج البلوتونيوم في المجمع النووي منذ أوائل يوليو.