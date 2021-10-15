كوريا الجنوبية تغلق حميع محطات الطاقة العاملة بالفحم حتى عام 2050

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أقرت الحكومة الكورية خطتيها الخاصتين بالحياد الكربوني لعام 2050.وتهدف هاتان الخطتان إلى أن يكون حجم الانبعاثات الكربونية صفرا بحلول عام 2050، وذلك بعد أن كانت الحكومة الكورية قد سعت لتحديد الانبعاثات الكربونية على مستوى 25.4 مليون طن على الأكثر حتى عام 2050.وقال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن المجتمع الدولي قد بدأ يتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني، وأن 134 دولة حول العالم تشارك في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني، وقامت معظمها برفع أهدافها لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وبموجب خطة الحكومة الكورية، سيتم إغلاق جميع محطات الطاقة العاملة بالفحم حتى عام 2050، وتخفيض حجم الانبعاثات الكربونية في المجالات الصناعية بنسبة 80% مقارنة بعام 2018، وتحويل أكثر من 85% من السيارات إلى سيارات كهربائية أو هيدروجينية.وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، سيتم تقليل حجم الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% في عام 2030، مقارنة بعام 2018.وسوف تعلن الحكومة الكورية رسميا عن خطتها هذه في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيعقد في بريطانيا في شهر نوفمبر القادم.