المحكمة ترفض إلغاء توقيف مشتبه به رئيسي في فضيحة تطوير الأراضي

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رفضت محكمة طلب شخصية رئيسية في الفضيحة المحيطة بمشروع تطوير "صونغ نام" لإعادة النظر في حكمها باعتقاله.وراجعت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الثلاثاء دعوى "يو دونغ كيو" الرئيس السابق بالنيابة لشركة "تطوير صونغ نام"لإلغاء قانونية اعتقاله التي تم إجراؤها في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة خيانة الأمانة، لكنها قررت رفضها.وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه يوم 3 أكتوبر، بدعوى خطر فراره وإمكانية إتلاف أدلة حاسمة.ويشتبه في أن "يو" صمم طريقة لتوزيع الأرباح في شركة "صونغ نام بارك" المطور الرئيسي للمشروع، مما سمح لشركة "هوا تشون ديه يو" لإدارة الأصول بجني أرباح طائلة في ذلك المشروع المربح. كما يُتهم "يو" أيضا بتلقي 800 مليون وون مقابل تصميم مخطط ربحي تم فيه تفضيل شركة إدارة الأصول وعدد قليل من المستثمرين المميزين.