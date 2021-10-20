بكين تدعو إلى ضبط النفس ردا على إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي

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حثت الحكومة الصينية الأطراف المعنية على ضبط النفس والسعي للتوصل إلى حل من خلال الحوار، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يُفترض أنه صاروخ باليستي من غواصة، أمس الثلاثاء. وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء حول ذلك الإطلاق الصاروخي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" إن بلاده تتابع عن كثب هذه المسألة، بالإضافة إلى التحركات العسكرية الأخيرة التي تشمل الدول المعنية.وقال "وانغ" إن شبه الجزيرة الكورية تمر بمنعطف حرج وأنه يتعين على الدول المعنية ممارسة ضبط النفس وبذل جهودها لحماية السلام والاستقرار في المنطقة. وكرر المتحدث دعوة الصين إلى السعي المتزامن لتنفيذ نزع السلاح النووي وإبرام اتفاقية للسلام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على أساس الحوار والمفاوضات، وحث الدول المعنية على السعي بشكل مشترك للتوصل إلى حل سياسي.ويذكر أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي أمس هو أول إطلاق لصواريخ باليستية منذ حوالي عامين.