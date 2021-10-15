اتحاد نقابات العمال الكوري يطلق إضرابا شاملا عن العمل

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بدأ اتحاد نقابات العمال الكوري اليوم الأربعاء إضرابا شاملا عن العمل كما هو مخطط له، كما سيتم تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، حيث يطالب الاتحاد بالقضاء على ظاهرة عدم المساواة، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات نشطة للقضاء على ظاهرة الاستقطاب الناجمة عن جائحة كورونا.كما يطالب الاتحاد الحكومة بإلغاء الإجراءات التمييزية ضد الشركات التي يقل عدد عمالها عن 5 أشخاص، وزيادة الاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والسكن، واتخاذ التدابير الحكومية اللازمة لخلق وظائف جديدة في عصر التحول الصناعي.وقال الاتحاد إن حوالي نصف عدد أعضائه البالغ 1.1 مليون عامل سيشاركون في الإضراب، ولكن من المرجح أن يكون عدد المشاركة أقل مما كان متوقعا.ومن جانبها، وصفت الحكومة التجمعات الحاشدة التي ينظمها اتحاد نقابات العمال في أنحاء مختلفة من البلاد بأنها غير قانونية، وحذرت من أنها تحظر تلك التجمعات وستقوم بمنع انتهاكات قواعد الحجر الصحي.