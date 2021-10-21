السياسية إقامة نصب تذكاري جديد في ناغازاكي لضحايا القنبلة الذرية الكوريين

سيتم إقامة نصب تذكاري جديد في مدينة "ناغازاكي" اليابانية لإحياء ذكرى الضحايا الكوريين للقنبلة الذرية الأمريكية خلال حرب المحيط الهادئ.



وقال المنظمون إنه سيتم الكشف عن النصب التذكاري في حفل في حديقة "ناغازاكي" للسلام يوم 6 نوفمبر.



ويذكر أن انفجار القنبلة النووية الذي وقع يوم 9 أغسطس من عام 1945 قد أودى بحياة 74 ألف شخص، من بينهم ما يزيد عن 10 آلاف كوري كانوا يقيمون في تلك المدينة.



وفي مدينة "هيروشيما"، التي تعرضت للهجوم الأول بالقنبلة الذرية، تم إنشاء النصب التذكاري للضحايا الكوريين في عام 1970، وتقام الأحداث التذكارية سنويا يوم 5 أغسطس.



وقد واجه بناء نصب تذكاري مماثل في "ناغازاكي" صعوبات لأسباب مختلفة، لكن حصل على موافقة في مارس الماضي من قبل حكومة المدينة ومجلسها.



وسيكون النصب التذكاري الجديد هو الأول من نوعه الذي تقوم بإنشائه مجموعة موالية لكوريا الجنوبية للمقيمين الكوريين في اليابان بدعم من الحكومة الكورية.



ويُذكر أن حديقة السلام في "ناغازاكي" يوجد فيها نصب تذكاري للضحايا الكوريين تم بناؤه عام 1979 من قبل مجموعة موالية لكوريا الشمالية من الكوريين المقيمين في اليابان.