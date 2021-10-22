بدء تطعيم المتخلفين عن تلقي الجرعة الثانية من خلال العيادات الطبية

Photo : YONHAP News

قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إتاحة الفرصة لتطعيم الأشخاص الذين فاتهم موعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، دون الحاجة إلى حجز موعد جديد من خلال موقع التطعيم.وصرحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس بأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم التوجه مباشرة إلى العيادات الطبية لتحديد موعد جديد، ويمكنهم أيضا تلقي الجرعة الثانية من خلال جرعات اللقاح المتبقية والفائضة عن الحاجة.وقال "كوان جون أوك" نائب رئيسة الوكالة، إنه من المهم للغاية أن يستكمل هؤلاء الذين فاتهم الحصول على الجرعة الثانية تطعيمهم على وجه السرعة.ويذكر أنه حتى الساعة 12 من صباح الأمس الخميس، حصل 67.4% من سكان كوريا على التطعيم بالكامل، وبلغ معدل التطعيم للبالغين 18 عاما أو أكثر 78.3%.