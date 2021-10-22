النيابة تتهم شخصية رئيسية في فضيحة تطوير الأراضي

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وجهت النيابة أمس الخميس اتهامات إلى شخصية رئيسية في فضيحة الفساد البارزة في مجال تطوير الأراضي.وقام فريق التحقيق في مكتب المدعي العام بمنطقة سيول المركزية بتوجيه تهمة تلقي الرشوة إلى "يو دونغ كيو"، الرئيس السابق بالنيابة لشركة "صونغ نام" للتطوير العقاري.ويعد "يو" هو أول مشتبه به يتم توجيه الاتهام إليه منذ أن بدأت النيابة تحقيقاتها في أواخر الشهر الماضي.ويُتهم "يو" بتلقي 352 مليون وون من شركات التطوير العقاري المحلية في عام 2013 لمشروع تطوير منطقة "ديه جانغ" في "صونغ نام" التي تقع إلى الجنوب من العاصمة سيول.كما يُزعم أنه تلقى وعودا بالحصول على 70 مليار وون كرشوة مقابل تقديم خدمات لشركة "هواتشون ديه يو" لإدارة الأصول.وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت النيابة إصدار مذكرة اعتقال بحق "يو" بعدة اتهامات، منها الرشوة، ولكن لم يتم تضمين تهمة خيانة الأمانة في لائحة الاتهامات.