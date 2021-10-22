الحكومة الكورية تؤكد نجاح إطلاق الصاروخ الفضائي نوري جزئيا

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صرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية بأن الصاروخ الفضائي "نوري" الذي تم إطلاقه في الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس، قد انفصلت عنه المرحلتان الأولى والثانية وأيضا غطاء نموذج القمر الصناعي بشكل طبيعي، كما هو مخطط له.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة "إيم هيه صوك" أمس، حيث قالت أيضا إن الصاروخ "نوري" نفذ جميع مراحل الطيران بشكل طبيعي ثم وصل إلى مداره المستهدف على ارتفاع 700 كيلومتر فوق سطح الأرض، لكن نموذج القمر الصناعي الذي كان يحمله الصاروخ لم يصل إلى السرعة المستهدفة، وبالتالي لم يتم وضعه في المدار.وأوضحت أن المحرك ذا الوقود السائل في المرحلة الثالثة من الصاروخ بسعة 7 أطنان لم ينجح في حرق الوقود خلال المدة الضرورية البالغة 521 ثانية، حيث أنهى حرق الوقود مبكرا بعد 475 ثانية، وبالتالي لم تبلغ سرعة نموذج القمر الصناعي مستوى 7.5 كيلومتر في الثانية مما أدى إلى خروجه من المدار في النهاية.وقالت الحكومة الكورية إنها ستشكل لجنة خاصة لفحص ملابسات عملية إطلاق الصاروخ "نوري"، الذي يعد أول صاروخ فضائي تطوره كوريا بتقنياتها المحلية، وذلك بمشاركة فريق بحثي تابع لمعهد أبحاث الفضاء وخبراء خارجيين، من أجل الكشف عن أسباب فشل الوصول بالقمر الصناعي إلى المدار.