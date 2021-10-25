بدء تطعيم المسنين بجرعات معززة ضد فيروس كورونا

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من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين عملية تطعيم كبار السن والعاملين في القطاع الطبي، بجرعات معززة ضد فيروس كورونا.ويذكر أن الأشخاص المؤهلين لتلقي الجرعات الإضافية هم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بالإضافة إلى العاملين في مرافق رعاية المسنين الذين تلقوا جرعاتهم الأولية بدءا من يوم 1 أبريل الماضي.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، فإنه حتى الساعة 12 من صباح أمس الأحد، قام أكثر من 811 ألفا و800 شخص في هذه المجموعة المؤهلة، بحجز التطعيم بجرعات معززة.وسوف يحصل أولئك الذين تلقوا لقاح شركة فايزر في الجرعتيْن الأولى والثانية، على لقاح فايزر أيضا كجرعة إضافية، في حين أن أولئك الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا سيحصلون على فايزر أو لقاح موديرنا للجرعات الإضافية. أما أولئك الذين حصلوا على لقاح أسترازينيكا في الجرعة الأولى ولقاح فايزر في الجرعة الثانية فسوف يحصلون على جرعة معززة من لقاح فايزر.