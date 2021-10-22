زيادة صادرات كوريا من السيارات الصديقة للبيئة رغم النقص في أشباه الموصلات

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تبين أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة من إنتاج شركتي هيونغ ديه وكيا الكوريتين، قد شهدت زيادة مستمرة رغم النقص في أشباه الموصلات عالميا، حيث تم تصدير أكثر من 200 ألف وحدة خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن الاتحاد الكوري لصناعة السيارات أمس الأحد، بلغ عدد السيارات الصديقة للبيئة التي صدرتها شركتا هيون ديه وكيا منذ بداية هذا العام وحتى شهر أغسطس الماضي 227 ألفا و768 سيارة، بزيادة نسبتها 35.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتوقع التقرير أن يتجاوز حجم صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة 300 ألف سيارة هذا العام.وأشار التقرير إلى أن شركة هيون ديه صدرت 127 ألفا و472 وحدة خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، بينما صدرت شركة كيا 100 ألف و296 سيارة صديقة للبيئة، بزيادة نسبتها 41.1% و29.1% على التوالي.ومن بين السيارات الصديقة للبيئة التي صدرتها شركتا هيون ديه وكيا خلال الفترة المذكورة، 117 ألفا و483 سيارة هجينة، بزيادة 54.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و85 ألفا و358 سيارة كهربائية، بزيادة 17.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما السيارات الهيدروجينية فقد تم تصدير 872 سيارة منها، بزيادة 12.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.