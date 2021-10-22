كوريا الجنوبية الرابعة عالميا من حيث معدلات الفقر النسبي

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة من حيث الفقر النسبي من بين 37 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، وصل معدل الفقر النسبي في كوريا الجنوبية إلى 16.7% على أساس عامي 2018 و2019.ويشير معدل الفقر النسبي إلى النسبة المئوية للأشخاص الذين يقل دخلهم عن نصف متوسط الدخل الأسري في البلاد.ويصل 50% من متوسط الدخل الأسري في كوريا الجنوبية إلى 914 ألف وون شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد، ومليون و544 ألف وون للأسرة المكونة من فردين، ومليون و992 ألف وون للأسرة المكونة من 3 أفراد، ومليونين و438 ألف وون للأسرة المكونة من 4 أفراد.واحتلت كوستاريكا المرتبة الأولى بنسبة 20.5%، وتلتها كل من الولايات المتحدة بـ17.8%، وأسرائيل بـ16.9%.وبلغ متوسط معدل الفقر النسبي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 11.1%.ويرجع السبب الرئيسي في تسجيل معدل عالٍ من الفقر النسبي في كوريا الجنوبية إلى زيادة الشيخوخة، حيث بلغ معدل الفقر النسبي لدى المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما 43.4%، أي ثلاث أضعاف متوسط معدل الفقر النسبي لدى المسنين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.