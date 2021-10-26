كوريا تنضم إلى التعهد العالمي بشأن الميثان

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قررت كوريا الجنوبية الانضمام إلى مبادرة عالمية للحد من انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة الستة الرئيسية.وقالت وزارة البيئة الكورية أمس الاثنين إن كوريا سوف تنضم إلى تعهد الميثان العالمي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 26".وسوف تبدأ قمة قادة دول العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة "غلاسكو" البريطانية في الأول من نوفمبر القادم. وهذا التعهد هو التزام بتخفيض انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة 30% على الأقل من مستويات عام 2020، بحلول عام 2030. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي قد أعلنا الشهر الماضي عن المبادرة وحثا الاقتصادات الكبرى الأخرى على المشاركة فيها.ويذكر أن إنتاج كوريا الجنوبية من الميثان في عام 2018 قد بلغ 28 مليون طن، وهو ما يمثل 3,8% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة المحلية. ويحتوي الميثان، المدرج في قائمة غازات الاحتباس الحراري الستة التي حددها بروتوكول "كيوتو"، على احتمالية الاحترار العالمي بمقدار 21 مرة أكثر من غاز ثاني أكسيد الكربون.