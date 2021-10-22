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السياسية

اجتماع بين وزيري الخارجية الكورية والروسي في موسكو

Write: 2021-10-26 11:09:24Update: 2021-10-26 13:19:56

اجتماع بين وزيري الخارجية الكورية والروسي في موسكو

Photo : YONHAP News

غادر سيول اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" متوجها إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف" غدا في موسكو.
وسيبحث الوزيران الكوري والروسي القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وتأتي زيارة الوزير "جونغ" لروسيا في الوقت الذي تجري فيه سلسلة من المباحثات لاستئناف الحوار في شبه الجزيرة الكورية بين الدول ذات الصلة، مما يثير الاهتمام بما ستخرج به المحادثات بين وزيري الخارجية الكوري والروسي. 
وكانت روسيا قد أعربت عن نيتها القيام بدور فعال في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومن خلال علاقاتها الوثيقة مع كوريا الشمالية.
وفي وقت لاحق من يوم الغد الأربعاء، سيحضر الوزيران حفل اختتام فعاليات عام التبادل بين البلدين. 
وقد افتتحت هذه الفعاليات في أثناء زيارة الوزير الروسي "لافروف" لسيول في شهر مارس الماضي.
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