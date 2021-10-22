الحكومة الكورية تنظم عرضا توضيحيا للسيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع

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قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنها ستنظم غدا الأربعاء عرضا توضيحيا لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع لإمكانيات القدرة على الحكم الذاتي الكامل.ويجيء هذا العرض ضمن تطوير الوزارة لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة القادرة على الحكم الذاتي بالكامل، والذي بدأ في عام 2019.الجدير بالذكر أن المستوى الأول للسيارات ذاتية القيادة يحتاج إلى مساعدة من السائق، بينما يعنى المستوى الثاني أن القيادة الذاتية للسيارات تتم بشكل جزئي، ويتطلب كلا المستويين اهتماما من السائق في جميع الأوقات.أما المستوى الثالث من تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة فيعنى التشغيل الآلي المشروط، حيث يحتاج إلى اهتمام السائق عندما يطلب منه ذلك نظام السيارة.وتكون السيارات المجهزة بتكنولوجيا المستوى الرابع قادرة على الحكم الذاتي الكامل ضمن نطاق التشغيل دون الحاجة إلى اهتمام السائق.وسوف يشارك 40 من مواطني مدينة "هوا صنغ" تم اختيارهم عبر الإنترنت، بمن في ذلك عدد من طلاب المدارس الابتدائية، في تجربة ركوب السيارات ذاتية القيادة بعد غد الخميس.