رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة تعزيز الوعي بالحجر الصحي

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أعربت الحكومة الكورية عن قلقها من احتمال حدوث بعض التراخي في إجراءات الحجر الصحي بسبب العودة إلى الحياة الطبيعية في كوريا، والتي ستبدأ يوم الأول من نوفمبر القادم.وقال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" اليوم الثلاثاء إن اللحظة التي سيبدأ فيها التغيير هي الأخطر، مؤكدا على ضرورة تعزيز الوعي بالحجر الصحي.وفيما يخص العودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل، قال "كيم" إن الحكومة ستقوم بتوسيع نطاق العودة للحياة الطبيعية ليشمل الذين تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاحات، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام شهادة التطعيم والأعراض السلبية اعتبارا من نوفمبر.ودعا رئيس الوزراء "كيم" إلى الاستعداد الكامل للتغييرات في النظام الطبي، بما في ذلك زيادة علاج مرضى كورونا في المنازل، مؤكدا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اختيار المرضى الذين سيتلقون العلاج في منازلهم، ونقل المرضى للمستشفيات في حالة الطوارئ.وضمن خطة الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية وإنعاش الاقتصاد المحلي، سيقام مهرجان كوريا للتسوق اعتبارا من يوم الأول من نوفمبر ولمدة 15 يوما.