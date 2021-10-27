أسرة الرئيس الراحل روه تيه أوه تقول إنه طلب الصفح عن أخطائه

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قالت أسرة الرئيس الراحل "روه تيه أوه" الذي توفي بالأمس الثلاثاء، إنه طلب قبل وفاته الصفح عن أخطائه.جاء ذلك خلال كشف الأسرة عن وصية الرئيس الراحل أمس بعد ساعات من وفاته، حيث قالت إن "روه" أكد على أنه ظل يبذل قصارى جهده طوال حياته لكنه لا يزال يسعى للحصول على "مغفرة عميقة" على عيوبه وأخطائه. وأضافت أن الرئيس السابق قال أيضا إنه يقبل بتواضع مصيره وأنه يشعر بالامتنان والفخر لكونه قادرا على خدمة الوطن والشعب، كما أعرب عن أمله في تحقيق التوحيد السلمي بين الكوريتين.وقد خدم "روه"، الجنرال السابق بالجيش، كرئيس لكوريا الجنوبية في الفترة من 1988 إلى 1993 بعد أن ساعد سلفه "تشون دو هوان" على الاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب عسكري في عام 1979.وفي عام 1996، أدين "روه" و"تشون" بالفساد والتمرد، بالإضافة إلى دورهما في القمع الدموي خلال انتفاضة "كوانغ جو" في عام 1980.وقد توفي "روه" أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.