الحزب الحاكم قد يمرر تشريعا لمنع إقامة جنازة رسمية للرئيس الأسبق تشون دو هوان

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طرح رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ يونغ غيل" فكرة إجراء تعديل قانوني بهدف منع إقامة جنازة رسمية للرئيس الأسبق "تشون دو هوان" عند وفاته.وفي جنازة الرئيس الراحل "روه تيه أو" يوم أمس الأربعاء، قال "سونغ" للصحفيين إن "تشون" لم يظهر ندمه بعدُ على جرائمه السابقة، رغم إدانته بجريمة قتل ارتُكِبت بغرض التمرد، كما يواصل "تشون" القدح في انتفاضة "كوانغ جو" التي طالبت بالديمقراطية، وذلك في أثناء خضوعه للمحاكمة.وفيما يتعلق بمعارضة بعض الآراء لإقامة جنازة رسمية لـ"روه"، قال "سونغ" إن مجلس الوزراء توصل إلى قرار بإقامة جنازة رسمية، كما تحدث الرئيس "مون جيه إين" عن أخطاء الرئيس الراحل وكذلك إنجازاته وإسهاماته التي قدمها للبلاد، مثل استضافة أولمبياد سيول لعام 1988.وقال رئيس الحزب الحاكم إن المشكلة الأكبر تكمن مع الرئيس الأسبق "تشون"، فيما يتعلق بكيفية تطبيق البروتوكولات المتعلقة بإدانته وقرار المحكمة.وقال "سونغ" إنه لا يمكن دفن "تشون" عند وفاته في إحدى المقابر الوطنية، بينما يمكن الحديث حول قرار إقامة جنازة رسمية له أم لا.