الرئيس مون يدعو إلى دعم إعلان إنهاء الحرب الكورية

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حث الرئيس "مون جيه إين" قادة الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا ودول جنوب شرق آسيا على دعم اقتراحه بإعلان إنهاء الحرب الكورية رسميا.ووجه "مون" الدعوة مساء أمس الأربعاء خلال قمة شرق آسيا التي أقيمت عبر الفيديو والتي تضم أعضاء من رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وقال "مون" إن الإعلان سيفتح باب الحوار وسيكون نقطة انطلاق مهمة على الطريق نحو تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وآسيا والعالم.كما قال الرئيس "مون" إن تضامن شرق آسيا، التي تمثل 54% من سكان العالم و62% من الناتج الإجمالي العالمي، يمكن أن يساهم كثيرا في تعاون المجتمع الدولي في التعامل مع تغير المناخ وجائحة كورونا.من جانبه قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إنه من أجل تحقيق السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ فهناك حاجة إلى بذل جهود دبلوماسية جادة لحل الأزمة في ميانمار وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.وقد حضر قمة شرق آسيا قادة تسع دول أعضاء في رابطة الآسيان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا، إلى جانب منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.