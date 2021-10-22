مرشح الحزب الحاكم يتخلف عن منافسيه من حزب المعارضة في معدلات التأييد

Photo : YONHAP News

تخلف مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" لانتخابات الرئاسة القادمة عن المرشحين المحتملين الثلاثة من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "يون صوك يول" و"هونغ جون بيو" و"وان هي ريونغ" من حيث معدلات التأييد.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2035 من المواطنين البالغين يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري من خلال سباقات اقتراع افتراضية، بلغت معدلات تأييد المرشح المحتمل للحزب المعارض "هونغ جون بيو" 44.4%، فيما بلغت معدلات تأييد "لي جيه ميونغ" 38.9%.وفي سباق اقتراع ثنائي آخر، تقدم المرشح المحمل الآخر للحزب المعارض "يون صوك يول" على مرشح الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ" بـ 4.4%، بعد حصوله على تأييد 45.3% من المشاركين في الاستطلاع.أما في سباق آخر بين "لي" ومرشح الحزب المعارض المحتمل "وان هي ريونغ" فتخلف "لي" عن "وان" بالحصول على نسبنة 40.1% مقابل 43.8% من حيث معدلات التأييد.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.