انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى 1600 أمس، قبيل بدء الانتقال التدريجي إلى نظام "التعايش مع كورونا".وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الاثنين إنه تم تأكيد إصابة ألف و686 شخص طوال يوم أمس الأحد، مما رفع من المجموع التراكمي للغصابات في البلاد إلى 366 ألفا و386 إصابة. وقد انخفضت الحصيلة اليومية بمقدار 375 مقارنة باليوم السابق، لتقل عن مستوى ألفين للمرة الأولى منذ خمسة أيام، وذلك على ما يبدو بسبب انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع.وقد قررت السلطات الصحية البقاء في حالة تأهب بشأن احتمال عودة ظهور إصابات بالفيروس من عطلة نهاية الأسبوع في عيد الهالوين، وتنفيذ تدابير للعودة إلى الحياة الطبيعية. ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك ألف و666 إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 20 إصابة لدى القادمين من خارج البلاد.