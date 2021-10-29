واشنطن تدعو بكين وموسكو إلى الالتزام الكامل بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

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ردا على قيام الصين وروسيا بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، دعت وزارة الخارجية الأمريكية البلدين إلى الالتزام الكامل بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.وقال تقرير بثه راديو آسيا الحرة إن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية دعا الصين وروسيا إلى الالتزام الكامل بالقرارات التي تبنتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالإجماع لفرض عقوبات على كوريا الشمالية.ويذكر أن الصين وروسيا قد ظلتا تدعوان إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بدعوى أنها لم تعد تجري تجارب إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.وفي هذا السياق، قدم البلدان مؤخرا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على صادرات المعدات الخاصة بالإنشاءات والتدفئة والسكك الحديدية، والأجهزة الإلكترونية المنزلية، وأجهزة الكمبيوتر، إلي كوريا الشمالية.وتعليقا على ذلك، قال مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية ستتبع القرار إذا تم تبنيه في مجلس الأمن الدولي.