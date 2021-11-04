أمر قضائي باعتقال شخصيات رئيسية في فضيحة تطوير الأراضي

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أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق اثنين من الشخصيات الرئيسية المتورطة في فضيحة تطوير الأراضي.وأصدرت محكمة سيول المركزية اليوم الخميس مذكرة التوقيف بحق "كيم مان بيه"، وهو أكبر مساهم في شركة "هوا تشون ديه يو" لإدارة الأصول، قائلة إن المشتبه به قد يعمل على إتلاف الأدلة، وأكدت أن هناك أدلة كافية على التهم الموجهة إليه.وقد طلبت النيابة إصدار الأمر القضائي يوم الاثنين الماضي، بتهم الرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة. ويُزعم أن "كيم" تآمر مع "يو دونغ كيو"، الرئيس السابق بالإنابة لشركة "صونغ نام" للتطوير العقاري، وآخرين لكي تحقق شركة "هوا تشون" أرباحا هائلة لا تقل عن 65 مليار وون من المشروع، مما تسبب في خسائر فادحة لشركة التطوير التي تديرها المدينة.وجاء إصدار المذكرة بعد 3 أسابيع من رفض المحكمة لطلب النيابة الأول، بحجة عدم كفاية الأسباب.كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى بحق "نام ووك"، المحامي والشريك الخاص في مشروع التطوير، بدعوى أنه قد يتلف الأدلة.ولكن رفضت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق المحامي "تشونغ مين يونغ"، الرئيس السابق لقسم الاستراتيجية في شركة "صونغ نام" للتطوير العقاري. ويشتبه في تواطئه مع الشخصيات الرئيسية في المشروع.