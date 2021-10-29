سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة يدعو إلى تفكيك قوات الأمم المتحدة

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دعا سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة إلى التفكيك الفوري لقوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، والتي تقودها الولايات المتحدة.وأظهر مقطع فيديو نُشر يوم أمس الأربعاء على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت أن السفير "كيم سونغ" وجه الدعوة خلال الاجتماع الرابع للجنة الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 27 أكتوبر.وزعم السفير أن الولايات المتحدة أسست قيادة الأمم المتحدة على نحو غير قانوني، وأنه لا ينبغي للعالم أن يتغاضى عن الأعمال التي تسيئ استخدام اسم الأمم المتحدة لمصالح سياسية وعسكرية فاسدة.ودعا "كيم" إلى الحل الفوري لقيادة الأمم المتحدة، واتهم الولايات المتحدة بتوظيفها من أجل "احتلال" كوريا الجنوبية وتحقيق أغراضها السياسية والعسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى إعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية كوسيلة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.