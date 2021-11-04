كوريا تنفذ اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة في يناير القادم

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قالت الحكومة الكورية إن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستدخل حيز التنفيذ العام القادم في كوريا الجنوبية، إذا صدق عليها البرلمان هذا الشهر.وأصدرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة هذا الموقف أمس الأربعاء بعد أن صادقت عشر دول، من بينها الصين واليابان، على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.وصرح مسؤول في الوزارة لوكالة "يونهاب" للأنباء بأن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إيداع الدولة لوثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وقد قدمت الحكومة الكورية اقتراحا للحصول على التصديق البرلماني يوم 1 أكتوبر، وهو ما لا يزال قيد النظر حاليا في لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد.وتضم الاتفاقية الدول الأعضاء في رابطة آسيان بالإضافة إلى 5 دول أخرى في منطقة المحيط الهادئ وآسيا، وهي كوريا الجنوبية والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.وقد قدمت 10 من الدول الأعضاء في الاتفاقية وثائق التصديق إلى آسيان، ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية التجارية الضخمة حيز التنفيذ في الأول من يناير في تلك البلدان، لكن كوريا الجنوبية وأربع دول أخرى لم تقدم الوثائق بعد.