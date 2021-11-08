سيول توسّع الاتصالات عالية المستوى مع واشنطن بشأن معلومات الرقائق

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية توسيع الاتصالات عالية المستوى مع الولايات المتحدة من أجل تعزيز المشاركة التعاونية الهادفة إلى ضمان استقرار سلاسل توريد أشباه الموصلات على مستوى العالم.وأعلنت الحكومة الكورية هذا القرار بعد اجتماع للاستراتيجية الاقتصادية عقد أمس الأحد، قبل يوم من الموعد النهائي الذي طلبت فيه الحكومة الأمريكية من كبار مصنعي الرقائق تقديم معلومات لمعالجة النقص العالمي في إنتاج الرقائق الإلكترونية.وناقشت الحكومة كيفية الرد على طلب الولايات المتحدة في الاجتماع الذي ترأسه وزير المالية هونغ نام كي. وقالت الحكومة إنها ستنقل موقفها إلى الحكومة الأمريكية بشأن هذه المسألة، وأنها ستعزز المشاركة من خلال إجراء اتصالات رفيعة المستوى بعد الموعد النهائي، الذي يوافق اليوم الاثنين.وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد طلبت في أواخر سبتمبر الماضي من مصنعي أشباه الموصلات العالميين تقديم معلومات حول سلسلة التوريد، بما في ذلك بيانات المخزون والعملاء، حتى يوم 8 نوفمبر. ويقال إن مصنعي الرقائق الرئيسيين في كوريا، بما في ذلك "سام سونغ للإلكترونيات" و"إس كيه هاينكس" لم يقدموا تلك البيانات بعد.