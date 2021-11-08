الحزب الحاكم يشكل فريق عمل لمعالجة مشكلة نقص محلول اليوريا

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عقد الحزب الديمقراطي الحاكمفي كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا أمس الأحد لمناقشة سبل التعامل مع مشكلة نقص محلول اليوريا المائي، وهو مادة مضافة تستخدم في مركبات الديزل لتقليل الانبعاثات.وعقد الحزب الاجتماع برئاسة مرشحه الرئاسي "لي جيه ميونغ" في مقر البرلمان، حيث قرر النظر في دعوة الصين لتخفيف قيود التصدير ومراجعة الواردات الضخمة من قبل الحكومة الكورية.كما قرر الاجتماع تشكيل فريق عمل بقيادة النائب "لي هاك يونغ" لمناقشة تدابير معالجة نقص اليوريا.وحث المرشح الرئاسي "لي"، الذي دعا إلى عقد ذلك الاجتماع، الحكومة على تنويع قنوات الاستيراد الخاصة بها واتخاذ إجراءات صارمة ضد التخزين. ومن ناحية أخرى، قال رئيس الحزب الحاكم "سونغ يونغ كيل" في وقت سابق من يوم أمس الأحد إنه التقى بالسفير الصيني في سيول "شينغ هايمينغ" لمناقشة هذا الموضوع.وأوضح "سونغ" أنه يتصل بفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وروسيا أيضا، وأنه سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى حلول لتلك المشكلة في غضون الأسبوع القادم.