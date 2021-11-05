معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي تسجل أعلى مستوياتها

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سجلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما انخفضت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم إلى أقل مستوى لها منذ تنصيب حكومة الرئيس "مون جيه إين"، كما تراجعت معدلات تأييد الرئيس أيضا لتقترب من أقل مستوى لها.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2525 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم الأول وحتى الخامس من نوفمبر الجاري، بلغت معدلات تأييد الحزب الحاكم 25.9%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأشارت نتائج الاستطاع إلى أن معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي بلغت 46%، بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ تأسيس الحزب.وسجلت معدلات تأييد حزب الشعب المعارض الصغير 8.2%، وتلاه حزب الديمقراطية بـ5.2%، وحزب العدالة بـ3.6%.وأرجعت شركة "ريال ميتر" السبب في انخفاض معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم إلى تراجع تأييد الفئة الليبرالية بنسبة 4.2%، والفئة المحايدة بنسبة 4.1%، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع معدلات تأييد مرشحه الرئاسي "لي جيه ميونغ" بسبب مزاعم الفضائح المحيطة به.كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" تراجعت بنسبة 4.5%، لتصل إلى 34.2%. بينما سجلت معدلات المعارضة 62.9%، بزيادة قدرها 5.3%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.