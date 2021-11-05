تقرير رسمي يرجع سبب تباطؤ تعافي الصناعات التحويلية لمشاكل سلاسل التوريد

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أرجع تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري السبب في تباطؤ زخم تعافي الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية إلى المشاكل التي تتعرض لها سلاسل التوريد العالمية منذ فترة.وتوقع المعهد أن يستمر الانتعاش الاقتصادي المتواضع نتيجة لزيادة الطلب المحلي، مشيرا إلى أن الاستهلاك والتوظيف يشهدان تحسنا.وأضاف المعهد في تقريره أمس الأحد أن الصناعات التحويلية في كوريا، خاصة صناعة السيارات، قد عانت من تراجع بسبب تباطؤ تعافي الظروف الخارجية واستمرار مشاكل سلاسل التوريد العالمية.وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل تشغيل مصانع السيارات الكورية في شهر سبتمبر الماضي بلغ 77% بعد أن كان 87.3% في الشهر الأسبق، فيما انخفض حجم الشحنات الصادرة منها بنسبة 26.4%، بسبب نقص المكونات.وقال التقرير أيضا إن متوسط معدل تشغيل الصناعات التحويلية بلغ 73.5% في سبتمبر، بانخفاض 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق.وتمتع إنتاج صناعات الخدمات بزيادة بنسبة 3.3%، حيث زاد حجم مبيعات التجزئة بنسبة 3.7% في سبتمبر، وسجل مؤشر ثقة المستهلكين 106.8 نقطة في أكتوبر بعدما كان 103.8 نقطة في الشهر الأسبق.