الحكومة الكورية تقترب من إبرام صفقات لتأمين محلول مياه اليوريا

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أكد وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" أنه ستتم معالجة النقص قصير المدى في محلول مياه اليوريا في البلاد.وقدم هونغ هذا التأكيد خلال اجتماع برلماني أمس الثلاثاء، موضحا أن المفاوضات مع عدة دول لتأمين هذه المادة المضافة المستخدمة في سيارات الديزل لتخفيض الانبعاثات، هي في مراحلها النهائية حاليا.وقال إن طائرة نقل عسكرية جلبت 27 ألف لتر من محلول اليوريا المائي من أستراليا.وبالإضافة إلى ذلك، تقترب الحكومة الكورية من إبرام صفقات مع بعض الدول الأخرى على عشرات الآلاف من الأطنان من تلك المادة المضافة، لكن الوزير هونغ لم يحدد تلك الدول.وفي إشارة إلى أن 20 ألف طن تعادل 60 مليون لتر، قال هونغ إنه إذا تم جلبها هذا الشهر، فسوف يكون ذلك كافيا لتلبية جزء كبير أو ربما كل الطلب قصير الأجل.وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستساعد في تسريع استيراد محلول اليوريا المائي من خلال تقليص فترة التفتيش من 20 يوما إلى خمسة أيام وتقديم مساعدات مالية للتوزيع.