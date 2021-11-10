إضافة أكثر من 600 ألف وظيفة في السوق الكورية للشهر الثاني على التوالي

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تمت إضافة أكثر من 600 ألف وظيفة للشهر الثاني على التوالي في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين 27 مليونا و740 ألفا في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 652 ألفا مقارنة بالعام السابق.وقد انخفض نمو عدد الوظائف على أساس شهري إلى أقل من 600 ألف في يونيو، ليصل إلى 582 ألفا، وظل في هذا النطاق حتى أغسطس، قبل أن ينتعش إلى 671 ألفا في سبتمبر.وشهدت جميع الفئات العمرية، باستثناء الثلاثينيات، زيادة في الوظائف، بما في ذلك قفزة قدرها 352 ألف وظيفة لمن هم في الستينيات من العمر وما فوق، و168 ألف وظيفة لمن هم في العشرينيات من العمر.وبلغ معدل التوظيف للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما 61,4%، بزيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق. وانخفض معدل البطالة بنسبة 0,9% على أساس سنوي، ليصل إلى 2,8% الشهر الماضي، وهو أقل رقم لشهر أكتوبر منذ عام 2013.