نائب وزير الخارجية الكوري يتوجه إلى الولايات المتحدة

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غادر سيول أمس الأحد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، يخطط "تشيه" للالتقاء بنائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان"، اليوم الاثنين.ومن المتوقع أن يناقش الجانبان اقتراح سيول بإعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية واستئناف عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى. وسوف يعقد نائب الوزير الكوري اجتماعا ثلاثيا مع "شيرمان" ونائب وزير الخارجية الياباني "موري تاكيو"، بعد غد الأربعاء. ومن المتوقع أن تناقش المحادثات الثلاثية القضية النووية لكوريا الشمالية.وقد أجرى وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكين" ووزير الخارجية الياباني الجديد "يوشيماسا هاياشي" محادثات هاتفية يوم السبت أكدا فيها على التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة واليابان وبين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.كما سيجري نائب الوزير "تشيه" محادثات ثنائية مع "تاكيو" خلال إقامته في واشنطن التي ستستمر حتى يوم السبت، لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين.