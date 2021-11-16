العلوم رئيس الوزراء الكوري يتعهد بتعزيز بيئة التطوير الفضائي

تعهد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "كيم بو كيوم" بتعزيز بيئة يمكن فيها للشركات المشاركة في مشروعات تطوير الفضاء أن تعمل بسهولة.

جاء ذلك خلال ترؤس "كيم" اجتماعا للمجلس الوطني للفضاء أمس الاثنين، عُقد في مقر المعهد الكوري لأبحاث الفضاء في مدينة "ديجون". وتعهد "كيم" بتعزيز المشروعات والشركات الناشئة بنشاط في قطاع الفضاء، وتوسيع البنية التحتية بما في ذلك منصات الإطلاق الحصرية للمؤسسات الخاصة.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول منذ ترقية مجلس الفضاء إلى هيئة تطلع بشؤون الفضاء والأمن القومي.

وفي إشارة إلى أن الدول المتقدمة بدأت العمل في تطوير تكنولوجيا الفضاء بالتوازي مع تعزيز الشركات الفضائية، تعهد "كيم" بدعم السياسات لبناء نظام فضائي مستقل وقادر على الصمود.

كما أعرب عن خططه لتطوير حوالي 170 قمرا صناعيا عاما حتى عام 2031، والتطوير المستمر لمركبات الإطلاق. ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعات ومراكز البحوث لتحقيق الهدف المشترك لاستكشاف الفضاء.

