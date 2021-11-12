سفير المملكة المتحدة يثير مخاوف بشأن التمييز في نظام اللقاحات في كوريا

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أعرب السفير البريطاني لدى كوريا الجنوبية "سيمون سميث" عن مخاوفه من أن نظام "تصريح اللقاح" في كوريا الجنوبية تمييزي بالنسبة للأجانب.وفي مقطع فيديو نُشر يوم الجمعة على حساب سفارة المملكة المتحدة في سيول على تويتر، قال السفير البريطاني إن العديد من الرعايا البريطانيين في كوريا الجنوبية قد اتصلوا بالسفارة لتقديم شكاوى حول نظام "تصريح اللقاح". وأشار السفير "سميث" إلى أن بطاقة "تصريح اللقاح" تتطلب إثبات التطعيم أو تقديم نتيجة اختبار سلبية حديثة للسماح بالوصول إلى مجموعة من المرافق. ومع ذلك، لا يمكن تسجيل المواطنين غير الكوريين الذين تم تطعيمهم في الخارج على أنه قد تم تطعيمهم بموجب النظام الحالي.وقال إن هذا يضع الرعايا الأجانب في وضع مختلف عن المواطنين الكوريين الذين تم تطعيمهم في الخارج والذين يمكن الاعتراف بوضعهم بموجب نظام "تصريح اللقاح".وأضاف السفير البريطاني أن السفارة قد ظلت على اتصال بالسلطات الصحية الكورية ووزارة الخارجية للمطالبة بضمان عدم التمييز ضد الرعايا الأجانب في كوريا، وأن السفارة أجرت مكالمات مرارا وتكرارا خلال الأسبوعين الماضيين، لكن تلك الاتصالات لم تسفر حتى الآن عن حل مُرضٍ.