موجة برد وثلوج ورياح قوية تضرب كوريا اليوم الثلاثاء

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من المتوقع أن تهب موجة برد وثلوج كثيفة ورياح قوية على كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء. وقد انخفضت درجات الحرارة بما يصل إلى عشر درجات مئوية فجأة في بعض أجزاء البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة الصباحية إلى حوالي 13 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة "تشور وان" بمقاطعة "كانغ وان"، كما انخفضت درجة الحرارة في سيول إلى حوالي ثلاث درجات مئوية تحت الصفر في الصباح.ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن موجة البرد في بوسان وبعض أجزاء المقاطعات الجنوبية، بالإضافة إلى المدينتين الشرقيتين "دونغ هيه" و"سام تشوك".وتم إصدار تحذير من الرياح القوية للمناطق الساحلية الشرقية والغربية وجزيرة جيجو.ومن المتوقع أن تشهد مقاطعتا جنوب "تشونغ تشُنغ" وشمال "جولا" ما يصل إلى ثمانية سنتيمترات من الثلوج حتى يوم الغد الأربعاء، مع إصدار تحذيرات من تساقط الثلوج بكثافة في تلك المناطق وفي جزيرة جيجو.