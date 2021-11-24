إعادة فتح حجوزات التطعيم للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما

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قررت الحكومة الكورية توفير فترات زمنية إضافية للتطعيمات ضد فيروس كورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما اعتبارا من ليلة أمس الثلاثاء.ووفقا للسلطات الصحية الكورية أمس، يمكن لهذه الفئة العمرية تحديد مواعيد بدءا من الساعة 8 من مساء الثلاثاء وحتى الساعة 6 من مساء يوم الأربعاء من الأسبوع القادم. وقد استمرت الحجوزات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما حتى 29 أكتوبر، وحتى 12 نوفمبر لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.وقال مسؤولو الصحة إن جدول الحجز الذي أعيد فتحه يأتي استجابة للمخاطر المتزايدة لإصابة الأطفال والمراهقين بفيروس كورونا. أما أولئك الذين حصلوا بالفعل على مواعيد خلال فترة الحجز السابقة فسوف يحصلون على جرعاتهم الأولى في الفترة من يوم الاثنين القادم وحتى يوم 22 يناير.ويذكر أنه حتى الساعة 12 من صباح أمس، تلقى 40,9% من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما جرعاتهم الأولى من لقاحات كورونا، بينما أكمل 15,4% من هذه الفئة العمرية تطعيماتهم.