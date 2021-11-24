كوريا تنضم للولايات المتحدة في الإفراج عن الاحتياطي النفطي وسط ارتفاع الأسعار

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قررت كوريا الجنوبية الانضمام إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في إطلاق احتياطياتها من النفط الخام، في جهد منسق لوقف ارتفاع أسعار النفط العالمية.وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء عن هذا القرار، موضحة أنها أخذت في الاعتبار الحاجة إلى التنسيق عالميا بشأن الزيادة السريعة في أسعار النفط، فضلا عن أهمية تحالفها مع الولايات المتحدة وردود الدول الكبرى الأخرى على الاقتراح الأمريكي. وقد انضمت اليابان والهند إلى هذه الخطوة أيضا.وقالت الحكومة الكورية إن حجم وتوقيت وطريقة الإفراج عن الاحتياطي النفطي ستتم مناقشتها لاحقا، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتم تحديد ذلك على مستويات مماثلة لما كان عليه الحال في الماضي.وكانت كوريا الجنوبية قد أفرجت عن ثلاثة ملايين و470 ألف برميل من النفط، أي حوالي 4% من احتياطياتها من النفط الخام، خلال الأزمة الليبية في عام 2011.ووفقا لمؤسسة النفط الوطنية الكورية، تم تخزين 97 مليون برميل من احتياطيات النفط الخام في البلاد حتى نهاية شهر أغسطس.