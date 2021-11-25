الحزب الحاكم الياباني يشكل فريق عمل بشأن زيارة قائد شرطة كوريا لجزر دوكدو

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قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام يابانية إن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قرر تشكيل فريق عمل للاستجابة للزيارة التي قام بها قائد وكالة الشرطة في كوريا الجنوبية مؤخرا إلى جزر دوكدو.وأوضحت صحيفة "أساهي شيمبون" اليومية اليابانية، اليوم الخميس، أن مجلس الشؤون الخارجية بالحزب الديمقراطي الليبرالي ومجلس أبحاث الشؤون الخارجية اتخذا هذا القرار في اجتماع عقد أمس الأربعاء.وفي الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة اليابانية شكوى إلى كوريا من خلال قناة دبلوماسية، بعد أن زار المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية الكورية "كيم تشانغ يونغ" جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية.لكن الحزب الحاكم الياباني قرر في اجتماع الأربعاء أن تقديم شكوى غير كاف، ووافق على تشكيل فريق عمل لمراجعة الإجراءات المحتملة للرد على الزيارة.ويدرس الحزب الياباني رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.