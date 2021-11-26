الحكومة الكورية تفشل في التوصل إلى قرار بشأن تدابير الحجر الصحي الجديدة

Photo : KBS News

فشلت الحكومة في التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كانت ستوقف الانتقال التدريجي إلى الحياة الطبيعية والعودة إلى فرض القيود، وسط عودة تفشي فيروس كورونا بوتيرة سريعة.وعقدت اللجنة الحكومية الداعمة لعملية الانتقال اجتماعها الرابع أمس الخميس لتقييم الوضع وإيجاد بعض السبل الكفيلة بمعالجة الزيادة الحالية في أعداد الإصابات.وقال مسؤول حكومي إن اللجنة قررت أنها بحاجة إلى إجراء المزيد من المناقشات مع الوزارات والصناعات والمجموعات ذات الصلة، وأرجأت الإعلان المخطط له بشأن إجراءات الحجر الصحي الجديدة.وقد خططت الحكومة في البداية للإعلان عن إجراءات الحجر الصحي الجديدة اليوم الجمعة، بناءً على نتائج اجتماع اللجنة.وناقشت اللجنة تسريع إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات لكبار السن، وتوسيع العمل بنظام الدخول للذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في مقاهي الدراسة وغرف الكاريوكي وغيرها من المرافق المعرضة لخطر تفشي العدوى.لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى أي قرار بشأن الإجراءات اللازمة