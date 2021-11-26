إنشاء مدرسة في كوريا الشمالية بدعم فرنسي رغم إغلاق الحدود

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نشرت كوريا الشمالية تقريرا اليوم حول إنشاء مدرسة "اون بونغ" الثانوية في منطقة "بيونغ وان" بمقاطعة جنوب "بيانغ آن" على موقع "صندوق رعاية التعليم" الكوري الشمالي على الإنترنت.وكان من الملفت للنظر إنشاء هذه المدرسة برعاية مجموعة فرنسية غير ربحية، رغم أن بيونغ يانغ مازالت تغلق حدودها للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح التقرير أن المدرسة تم إنشاؤها من خلال التعاون بين مجموعة "إس بي أف" الفرنسية غير الربحية وعدد من المجموعات المحلية منذ شهر أبريل من عام 2004.وكانت المجموعة الفرنسية قد قدمت لكوريا الشمالية مواد إنشاءات بقيمة 47 ألف يورو في عام 2013 من أجل إنشاء مدرسة "ليه رو" الثانوية في مقاطعة شمال "هوانغ هيه"، ثم قدمت مواد إنشاءات أخرى في عام 2019 لإنشاء مدرسة "سام بونغ" الثانوية في مقاطعة جنوب "هام كيونغ".تجدر الإشارة إلى أن صندوق رعاية التعليم الكوري الشمالي عبارة عن مجموعة مدنية أنشئت في يناير من عام 2005 من أجل استقطاب المساعدات المحلية والأجنبية في مجال التعليم.