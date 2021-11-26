مون يرحب ببيع أسلحة كورية إلى الإمارات

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رحب الرئيس "مون جيه إين" بتصدير كوريا الجنوبية صواريخ متوسطة المدى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.ووفقا لكبير مساعدي الرئيس مون لشؤون الاتصالات العامة "بارك سو هيون"، أمس الأحد، أعرب الرئيس عن ترحيبه يوم الخميس خلال اجتماع مع كبار مساعديه بعد تلقيه أنباء تفيد بأن الإمارات ستشتري صواريخ أرض جو كورية الصنع، من طراز "تشون كونغ 2"، حيث قال مون إن اتفاق كوريا الجنوبية في عام 2009 مع الإمارات لبناء مفاعلات نووية أدى إلى إرسال قوات كورية جنوبية إلى تلك الدولة العربية، مما أدى إلى إبرام أحدث صفقة لبيع الأسلحة، والتي وصفها بأنها "ثمرة للتعاون الدفاعي الوطني". ويمثل اتفاق عام 2009 أول اتفاق لتصدير مفاعلات نووية كورية.وقال بارك أيضا إن اتفاقية بيع الأسلحة الأخيرة جاءت نتيجة لجهود إدارة الرئيس مون والحكومتين السابقتين، اللتين بنتا علاقات ثقة خاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 12 عاما.