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الدولية

إلغاء دورة الألعاب الجامعية الشتوية بسبب المتحور أوميكرون

Write: 2021-11-30 10:56:32

إلغاء دورة الألعاب الجامعية الشتوية بسبب المتحور أوميكرون

Photo : YONHAP News

تقرر إلغاء دورة الألعاب الجامعية الشتوية لعام 2021 بسبب المخاوف المتزايدة بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
وكان من المقرر أن تقام هذه الدورة في مدينة "لوسيرن" السويسرية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر القادم، بمشاركة حوالي 1600 رياضي من 50 دولة.
وأعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي الجامعي الدولي، وهي الجهة المنظمة للحدث، عن قرار الإلغاء أمس الاثنين، قبل أقل من أسبوعين على انطلاق المباريات.
وقالت اللجنة في بيان لها إنه ليس لديها خيار آخر سوى إلغاء الدورة بسبب قيود السفر وانتشار فيروس كورونا.
وكان حوالي 80 رياضيا كوريا جنوبيا يخططون للمشاركة في منافسات البياتلون والتزلج والتزلج السريع وهوكي الجليد والكيرلنغ.
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