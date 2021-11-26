سيول تشيد بحفاظ واشنطن على حجم قواتها في كوريا

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية "بو سُنغ تشان" في موجز صحفي اليوم الثلاثاء إن إعادة الولايات المتحدة التأكيد على مظلتها النووية لكوريا الجنوبية، وقرارها بالتمركز الدائم لوحدتين عسكريتين فيها، تعكسان أهمية التحالف بين البلدين.وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغت الجانب الكوري بقراراتها المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن تلك القرارات جاءت نتيجة للتواصل المستمر بين السلطات الكورية والأمريكية.وأكد أيضا أن تلك القرارات تدل على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توليان أهمية للتحالف بينهما.وكانت نائبة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية "مارا كارلين" قد أكدت على الأهمية الحتمية لتوفير الولايات المتحدة للردع الموسع لحلفائها، قائلة إنه لا توجد أي تغييرات فيما يتعلق بهذا الشأن، وكذلك في حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.كما أكدت أن تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يهدف إلى تجنب وقوع نزاعات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا.ويذكر أنه من المقرر أن يصل إلى سيول وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستين" غدا الأربعاء لحضور الاجتماع التشاوري الأمني بين البلدين يوم الخميس.