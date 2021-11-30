مسلسل لعبة الحبار يفوز بجائزة غوثام

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حصل مسلسل "لعبة الحبار" على أعلى جائزة تلفزيونية في حفل توزيع جوائز "غوثام" للأفلام المستقلة، حيث بأول لقب أمريكي كبير منذ نجاحه الساحق على شبكة "نتفليكس".وحصل المسلسل على لقب "أفضل مسلسل طويل يحقق نجاحا باهرا" (أكثر من 40 دقيقة) في فئة المسلسلات التلفزيونية، ليتغلب على المسلسلات المنافسة "The Good Lord Bird"، و"It's a Sin"، و"Small Axe".كما تم ترشيح الممثل الرئيسي بالمسلسل "لي جونغ جيه" في فئة "الأداء المتميز في مسلسل جديد"، لكنه لم يفز باللقب. وحصل على اللقب بالاشتراك الممثلة الجنوب أفريقية "ثوسو مبيدو" والممثل الأمريكي "إيثان هوك".وقام الممثل "جونغ هو يون"، أحد طاقم مسلسل "لعبة الحبار"، بتقديم جائزة "أفضل عمل غير خيالي" وهو يرتدي ثوبا أسود اللون.يُذكر أن جوائز "غوثام" السنوي، التي تنظمها مشروع صانع الأفلام المستقلة في نيويورك، تعد من الجوائز الرائدة للأفلام والمسلسلات التلفزيونية المستقلة والمنخفضة الميزانية.