الرئيس يأمر بتشديد الحجر الصحي على القادمين وسط مخاوف من أوميكرون

Photo : YONHAP News

أمر الرئيس "مون جيه إين" بالتشديد الفوري لإجراءات الحجر الصحي على الوافدين من الخارج لاحتواء انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، المثير للقلق، "أوميكرون".وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" أمس الثلاثاء إن "مون" أصدر تلك التعليمات بعد إطلاعه على تقرير حول اكتشاف أول الحالات المشتبه بها في البلاد لسلالة أوميكرون في وقت سابق من اليوم.وقال "مون" إنه على الرغم من أن التحليلات الجارية على المتحور الجديد لم يتم إجراؤها بعد بشكل كافٍ، فإن استجابة كوريا الجنوبية للوباء يمكن أن تصل إلى منعطف حرج بسببه.كما أمر "مون" المسؤولين بالتطوير السريع لأدوات اختبار لاكتشاف أوميكرون، وتعديل إجراءات الحجر الصحي من أجل الاستجابة بشكل فعال للمتحور الجديد.وتخطط الحكومة الكورية لإطلاق فريق عمل حكومي شامل لمناقشة تدابير منع انتشار المتحور أوميكرون في البلاد.